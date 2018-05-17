Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın oy oranını açıkladı /17 Mayıs 2018 19:57

Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim sonuçları için anket şirketleriyle yaptığı çalışmaları açıkladı.

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Karamollaoğlu, "AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunlar da oylarını AKP’ye veriyor ama sorgulamaya başlamış. Halen AKP’den vazgeçmiş değiller ama ülkedeki gelişmelere de başka partilerin ne dediklerine de bakıyorlar" dedi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e konuşan Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle:

"Yüzde 24, oyunu mutlaka AKP’ye verecek. Yani şu an itibariyle AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AKP’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördüğüm tablo da AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.
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