Erdoğan'ın 'ortak oluşum' çağrısı sonrasında AKP'den Saadet'e sürpriz ziyaret

AKP’den iki kişilik bir heyet Saadet Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.





AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, burada Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.





Seçime iki gün kala yapılan ziyaretle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı canlı yayında SP'lilere yönelik olarak “Bu gidiş doğru bir gidiş değil. Gelin şu işi yoluna koyalım. Geleceğimize yönelik bir ortak oluşumun adımlarını atalım" çağrısı yapmıştı.





AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım da geçtiğimiz günlerde SP’ye yakınlığıyla bilinen Milli Gazete’yi ziyaret ederek SP’lilerden özür dilemişti.