Erdoğan'ın ortağı Perinçek'in partisi HDP'nin kapatılması için başvurdu

Doğu Perinçek’in genel başknı olduğu Vatan Partisi’nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Avukat Nusret Senem, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 3. büyük parti olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili kapatma davası başvurusunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.





Nusret Senem, yaptığı açıklamada “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyoruz. HDP kapatılmalıdır. Türkiye Afrin’de ABD ve piyonlarıyla savaşırken HDP Meclis’te olamaz” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nin Meclis'te temsiliyeti bulunmazken HDP, CHP'den sonra üçüncü büyük parti olarak TBMM'de yer alıyor.