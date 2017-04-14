Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın o danışmanı da eyaletçi çıktı /14 Nisan 2017 09:21

Erdoğan'ın o danışmanı da eyaletçi çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başdanışmanlığına atadığı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi “eyalet” sistemini savunmuştu.

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe’nin “eyaletle” yönetilen Çin modelini gündeme getirmesinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bahçeli’ye “Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok” diye yanıt verirken başkanlığı döneminde “eyalet” sistemini savunduğu konuşması hatırlatılmıştı.

"EYALET SİSTEMİ GETİRİLMELİDİR"

Tanrıverdi'nin Ocak 2015'teki "Çözüm sürecinin ulaştığı aşamada ASDER-ASSAM raporu" sunumunda yaptığı konuşmasında dikkat çeken ifadeler şöyle:

“Eyalet sistemi getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin taşra teşkilatı ve devletin yönetim şekli tekrar düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin ve diğer etnik grupların özerklik isteklerini kaplayacak hem de devlete bağlılık ve aidiyet duygusunu artıracak şekilde oluşturulmalıdır. Her bakanlık kendine bağlı en fazla 6 veya 10 birimi layıkıyla sevk ve idare edebilir. 81 vilayet merkezden dirayetle yönetilemez.”

SADAT'ın Erdoğan'ın özel ordusu olduğu ve 15 Temmuz'da asker ve sivillere yönelik ölümlerde rolü bulunduğu iddia edilmişti.
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