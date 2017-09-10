Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın New York ziyareti öncesi ABD'den kritik hamle /10 Eylül 2017 10:02

Erdoğan'ın New York ziyareti öncesi ABD'den kritik hamle

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu için yapacağı ziyaret öncesi Türkiye'ye nota vermeye hazırlanıyor

SHABER3.COM

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 72. Dönem Toplantıları'na katılmak için 19 Eylül'de New York'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik eden korumalara 'diplomatik nota' verilmesini istedi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ed Royce ve New York Temsilciler Meclisi Üyesi Elliot Engel, Tillerson’a yazdıkları mektupta, Erdoğan’ın korumalarının yeni bir şiddet olayına karışmamaları için gerekli diplomatik adımların atılmasını istedi.

"Ziyaretçiler ABD yasalarına uymak zorunda"

Mektupta; ’16 Mayıs’ta Washington’da Erdoğan’ın korumalarının protestoculara yönelik eylemde bulundukları, 2011 yılında Erdoğan’ın korumalarının Birleşmiş Milletler binasında güvenlik personeli ile kavga ettikleri, 2016 yılında da Washington’da Erdoğan’ın korumalarının Brookings Enstitüsü’ndeki gazetecilere saldırdıkları’ iddia edildi.

Mektubun devamında da, “Barışçıl protestoculara saldırıyla suçlanan korumaların, resmi delegasyonun bir parçası olarak ABD’ye giriş vizelerinin kaldırılacağına dair güvencelerinizi istiyoruz. Korumalar da içinde olmak üzere bu ülkeyi ziyaret eden yabancı yetkililer, ABD yasalarına uymak zorundadır” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, bu çerçevede Türk delegasyonunun New York ziyareti öncesi, Kongre’nin beklentilerini Türkiye’ye ‘diplomatik notayla’ açıkça iletmesi istendi. Mektupta, bu uyarının Dışişleri Bakanı Tillerson veya Ankara Büyükelçisi John Bass aracılığıyla Türkiye’ye de en üst düzeyde iletilebileceği belirtildi.

Korumalara silah satışı yasaklanıyor

Erdoğan'ın geçen mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti sırasında korumalarının karıştığı kavga nedeniyle, ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, korumalara silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.  

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