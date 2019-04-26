Erdoğan'ın korumalarının saatlerce dövdüğü avukatın gözaltına alınma görüntüsü çıktı
Artı Gerçek sitesinden Can Bursalı'nın haberine göre
görüntülerde avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun trafiğin kesilmesini kast ederek "Bir düğün için bu olur mu?" dediği görülüyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı korumalar ve trafik polisleri Sürenoğlu'nu duvar kenarına götürüyor. Kısa süre sonra da Sürenoğlu gözaltına alınıp olay yerinden götürülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak, Sürenoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu araca koşarak hakaretlerde bulunduğunu ileri sürmüştü. Ortaya çıkan görüntülerde Başsavcılığın açıklamasında ifade edilen hakaret ve araca doğru koşma eylemlerinin olmadığı görülüyor.