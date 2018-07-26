Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın korumaları Güney Afrika'da da protestocu dövdü /26 Temmuz 2018 19:24

Erdoğan'ın korumaları Güney Afrika'da da protestocu dövdü

Ziyaret için Güney Afrika’da bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları burada da protestocu dövdü.

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Türkiye Birlik Ağı (TSN) adlı kuruluş Erdoğan’ın Güney Afrika’nın idari başkenti Pretoria’da Türk elçiliğinin açılışı sırasında protesto düzenledi. Türk korumalar protestoculara saldırırken, bazı göstericiler yaralandı. Erdoğan, BRICS zirvesi için bu ülkede bulunuyor.

Citizen.co.za sitesinin haberine göre, Erdoğan’ın korumaları elçilik binasında çıkarak protestoculara saldırdı. TSN’nin yetkilisi Majesty Mnyandu, Erdoğan diktatörlüğüne karşı yaptıkları barışçıl eylemin sert birşekilde bastırıldığını aktardı. Mnyandu, “Yapılanlar karşısında çok şaşırdık. Güney Afrika özgür bir ulus. Bizleri çaydıramayacaklar, Erdoğan pankartları görene kadar burayı terk etmeyeceğiz.” dedi.

Manyandu ayrıca Güney Afrika Polis Teşkilatı üyelerinin beklemede kalmasını da eleştirdi.

TSN, yaptığı basın açıklamasında ise Türkiye’nin iki yıldır OHAL ile yönetildiğini, insan hakları ihlallerinin arttığını belirtti. Grup, “Erdoğan yönetiminde aralarında hakim, gazeteci, öğretmen, kamu çalışanının olduğu 250 binden fazla insanın işini kaybettiğini, diğerlerinin gözaltına alındığını, açığa alındığını ve soruşturmaya tabi tutulduğunu” da söyledi. Bebeklerin anneleri ile birlikte hapse atıldığı da aktarıldı.

Erdoğan’ın korumaları Mayıs 2017’de ABD ziyareti sırasında Washington’daki Türk Büyükelçiliği Konutu önünde protestocu dövmüştü.

Tr724
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