Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın korumaları bu sefer Saraybosna'da kriz çıkardı /09 Temmuz 2019 10:21

Erdoğan'ın korumaları bu sefer Saraybosna'da kriz çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ve Saraybosna'daki sınır polisi arasında itiş kakış yaşandı. Saraybosna sınır polisi şefi, 'Gözaltına alınmayı hak ediyorlardı' dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ve Bosna Hersek sınır polisi arasında gerginlik yaşandı.

Dnevni Avaz adlı yerel haber portalına göre Erdoğan'ın Saraybosna'ya varmasının ardından havalimanında polis ve korumalar arasında gerginlik yaşandı. Ardından polis ve korumalar arasında itiş kakış oldu. Haberde bunun üzerine Erdoğan'ın korumalarının uçağa dönerek, silahları ile geri döndüğü belirtildi. Yaşanan olaya Bosna Hersek'in üçlü başkanlık konseyinin üyelerinin tanıklık ettiği de vurgulandı.

'SİLAHLARINI VERMEYİ REDDETİLER'

Saraybosna sınır polisi şefi Zoran Galic yaptığı açıklamada "Çok saldırgandılar ve kendi ülkelerindeymiş gibi davrandılar. Bizim yasalarımıza saygı göstermediler ve gözaltına alınmayı hak ediyorlardı" dedi. Saraybosna sınır polisi sözcüsü Yasminka Muyiç ise olayın korumaların silahlarını teslim etmeyi reddetmeleri üzerine çıktığını belirtti.

İki gün boyunca Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak olan Erdoğan, bölgeye son ziyaretini yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan kavgaya, korumaları da dahil olmuştu.
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