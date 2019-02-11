'Erdoğan'ın kolon, Yıldırım'ın mide rahatsızlığı var'

Talat Atilla / Turktime.com





Eski bir sağlık muhabiri olarak siyasetin sağlık durumunu merak edip, hastaneleri dolaşınca, gördüm ki...

Protokol revirinde yer yok!

Devlet yönetmek de...

Siyaset yapmak da hiç kolay değilmiş!

Türkiye’yi yöneten, ya da yönetme iddiasında olan bir çok siyasetçi ölümcül hastalığı olmasa da...

Resmen dökülüyor...

Ellerimiz de çiçeklerle...

Protokol revirini beraber ziyaret etmeye ne dersiniz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Kolon rahatsızlığı



TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Mide- Endoskopi oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Prostat

MHP Lideri Devlet Bahçeli : İşitme testi, kalp ekosu çekildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Sinüzit

DP Lideri Gültekin Uysal: Göğüs ağrısı

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: Pankreas

İyi Parti genel sekreteri Cihan Paçacı: Prostat

AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli: Pankreas

HDP Milletvekili Pervin Buldan: Omuz yırtığı

AK Partili eski Bakan Veysel Eroğlu: Zatürre

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç: Pankreas

AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş: Enfeksiyon

CHP Milletvekili Seyit Torun: Bağırsak

AK Parti eski Bakan Atilla Koç: Şeker, uyku apsesi

HDP eski Milletvekili Osman Baydemir: Şeker

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek: Şeker

HDP’li eski Bakan Müslüm Doğan: Mide

HDP’li eski Milletvekili Dilek Öcalan: Safra