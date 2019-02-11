'Erdoğan'ın kolon, Yıldırım'ın mide rahatsızlığı var'

Talat Atilla / Turktime.com
Eski bir sağlık muhabiri olarak siyasetin sağlık durumunu merak edip, hastaneleri dolaşınca, gördüm ki...
Protokol revirinde yer yok!
Devlet yönetmek de...
Siyaset yapmak da hiç kolay değilmiş!
Türkiye’yi yöneten, ya da yönetme iddiasında olan bir çok siyasetçi ölümcül hastalığı olmasa da...
Resmen dökülüyor...
Ellerimiz de çiçeklerle...
Protokol revirini beraber ziyaret etmeye ne dersiniz?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Kolon rahatsızlığı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Mide- Endoskopi oldu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Prostat
MHP Lideri Devlet Bahçeli : İşitme testi, kalp ekosu çekildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Sinüzit
DP Lideri Gültekin Uysal: Göğüs ağrısı
AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik: Pankreas
İyi Parti genel sekreteri Cihan Paçacı: Prostat
AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli: Pankreas
HDP Milletvekili Pervin Buldan: Omuz yırtığı
AK Partili eski Bakan Veysel Eroğlu: Zatürre
CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç: Pankreas
AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş: Enfeksiyon
CHP Milletvekili Seyit Torun: Bağırsak
AK Parti eski Bakan Atilla Koç: Şeker, uyku apsesi
HDP eski Milletvekili Osman Baydemir: Şeker
Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek: Şeker
HDP’li eski Bakan Müslüm Doğan: Mide
HDP’li eski Milletvekili Dilek Öcalan: Safra