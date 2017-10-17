Erdoğan'ın istifasını istediği başkandan 'direneceğim' iması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimlerden biri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, katıldığı bir açılış programında istifaya direnecek iddialarını güçlendiren açıklamalar yaptı. “Hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” diyen Altepe’nin direnmesi durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınacağı iddia edildi. Altepe







Bursa Şehir gazetesinden Zeynep Gümüş'ün haberine göre, Altepe konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, dün katıldığı programdaki konuşması ise istifaya direneceği yorumlarını beraberinde getirdi.





'SİZ DESTEKLEDİĞİNİZ MÜDDETÇE…'





Altepe, “Önemli olan halkımızın mutluluğu. Yeşilyayla, Maltepe ne istiyor, bunlar önemli. Ben 48 yıldır seçimlere katılıyorum. Bunun 40 yılına ise yönetici olarak katıldım. Mahalle mahalle, sokak sokak Yıldırım’ı geziyoruz. Onun için bu mahallelerde ne eksik bizi yakından ilgilendiriyor. Bu işler çok büyük rakam tutmayan işler, ama birilerinin ilgilenmesi gerekli. Hizmet için buradayız. Sizler bizi hizmet için seçtiniz. Bizler de hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizler desteklediğiniz müddetçe, bizler de burada olduğumuz müddetçe bu hizmetler devam edecek. Destek sizden hizmet bizden” dedi.





KAMUOYUNDA ‘DİRENECEK’ ALGISI





Altepe’nin dün bir açılışta bu cümleleri kullanması kamuoyunda direnecek iddialarını da beraberinde getirdi. Altepe, geçen hafta Ankara’da gerçekleştirilen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na da katılmamış, Bursa’da kalmıştı.