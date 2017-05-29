Erdoğan'ın 'ikinci evi'nden Türkiye'ye PJAK suçlaması!

İran: PJAK saldırısından Türkiye sorumlu





Türkiye sınırına yakın bir bölgede dün akşam PJAK’ın saldırısı sonucu iki askerini kaybeden İran, olaydan Türkiye’yi sorumlu tuttu.





İran Emniyet Genel Müdürlüğü Sınır Muhafızları Komutanı General Kasım Rızayi, 2 İranlı askerin ölümü 7 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan PJAK’ın düzenlediği saldırıya sert karşılık vereceklerini ifade etti.





‘İLK ADIMLARI ATTIK’





İranlı General, “Kesinlikle bu eyleme sert karşılık vereceğiz. Olaydan Türkiye’yi sorumlu görüyoruz. Diplomatik kanallardan da konuyu takip ediyoruz ve bu konuda ilk adımları da atmış bulunmaktayız” diye konuştu.