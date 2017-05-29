Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'ikinci evi'nden Türkiye'ye PJAK suçlaması! /29 Mayıs 2017 09:46

Erdoğan'ın 'ikinci evi'nden Türkiye'ye PJAK suçlaması!

Tahran yönetimi, İran ordusundan bir binbaşı ile bir asteğmenin yaşamını yitirdiği PJAK saldırısından Türkiye'yi sorumlu tuttu. İran saldırıya sert karşılık vereceğini de duyurdu.

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İran: PJAK saldırısından Türkiye sorumlu

Türkiye sınırına yakın bir bölgede dün akşam PJAK’ın saldırısı sonucu iki askerini kaybeden İran, olaydan Türkiye’yi sorumlu tuttu.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Sınır Muhafızları Komutanı General Kasım Rızayi, 2 İranlı askerin ölümü 7 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan PJAK’ın düzenlediği saldırıya sert karşılık vereceklerini ifade etti.

‘İLK ADIMLARI ATTIK’

İranlı General, “Kesinlikle bu eyleme sert karşılık vereceğiz. Olaydan Türkiye’yi sorumlu görüyoruz. Diplomatik kanallardan da konuyu takip ediyoruz ve bu konuda ilk adımları da atmış bulunmaktayız” diye konuştu.
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