Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın hocası Mısıroğlu Necip Fazıl'a hakaret etti /24 Aralık 2018 00:22

Erdoğan'ın hocası Mısıroğlu Necip Fazıl'a hakaret etti

Atatürk'e düşmanlığıyla bilinen Erdoğan'ın hocası Kadir Mısıroğlu, yeni bir skandala daha imza attı.

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AKP iktidarının el üstünde tuttuğu Kadir Mısırlıoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Atatürk’ten sonra bu kez de Necip Fazıl Kısakürek’e hakaret etti.

Kısakürek için “Ahlaken Müslüman değildir” ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a hakaret eden, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu, AKP’li Tayyip Erdoğan ve parti çevrelerince el üstünde tutulan bir isim.

Mısıroğlu, Necip Fazıl için, “Bu davaya başlayan ilk adam olmak itibariyle müstesna bir değeri vardır. Ama bu değer dışında ahlaken Müslüman değildir. Son üç senesini bilmiyorum. Bildiğim zamanlarda, İslam’ı hayatla yaşamakla hiçbir alakası yok. Aksine, İslam’ın men ettiği her şeyi yapan bir adam; kumarı, içkisi aklınıza ne geliyorsa…” ifadelerini kullandı.
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