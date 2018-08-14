Erdoğan'ın hedef gösterdiği yerli telefonlar da Amerikan çıktı!

Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” diye konuştu.







Ancak Erdoğan’ın unuttuğu ya da eksik bilgilendirildiği nokta bu ürünlerin de Amerikan teknolojileri ile donatıldığı konusuydu.





Erdoğan’ın yerli teşviki için tavsiyede bulunduğu Vestel’in en güçlü telefonu Venüs Z20. Bu telefon için piyasadaki en güçlü yerli telefon denebilir.









Cihaz, Amerikan şirketi Google’ın sahibi olduğu Android işletim sistemine sahip. Yine Amerikan yapımı Qualcomm üretimi Snapdragon 630 işlemciye sahip olan telefonun ekranı da New York merkezli Corning Inc tarafından oluşturuluyor. Yani cihazda yerli parça neredeyse yok.





Erdoğan’ın tavsiye ettiği Samsung, Güney Kore menşeli bir marka ama o da Android işletim sistemi ve Qualcom’a bağlı. Çok nadir de olsa Çin üretimi Kirin işlemci kullandığı bazı cihazlar da bulunuyor Samsung’un.





Artan döviz kurları nedeniyle yakın zamanda Vestel gibi yerli telefonlara da zam gelmesi kaçınılmaz gözüküyor.





Bloomberg de bu konuda bir haber yaparak “Aslında, neredeyse tüm cep telefonları ABD donanımını veya yazılımını kullanıyor” diyor.





Trump, Kasım 2016’daki başkanlık seçimleri sürecinde Apple CEO‘su Tim Cook‘u aradığını açıklamış ve üretimlerin Çin yerine ABD’de olmasını istediği bilgisi basına yansımıştı.





Trump, o dönem yaptığı açıklamada, “Apple’dan Tim Cook’u aradım ve ona ‘Tim, Çin veya Vietnam yerine ABD’de büyük bir yerleşke yaptığınızda bu benim için büyük bir kazanım oluyor.’ dedim” demişti.





Tim Cook‘tan “bunu anlıyorum” cevabını alan Trump, basına yansıyanlara göre “Sizin için teşvikler oluşturduk ve şirketler için gerçekten büyük vergi indirimi yapıyoruz. Bu da seni mutlu edecektir” diye karşılık vermişti.





Trump, yine başkanlık seçimleri kampanyası sırasında iPhone'ların boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu. Trump buna gerekeçe olarak ise, Aralık 2015'te San Bernardino'da 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Apple'ın saldırgana ait iPhone'un kilidini çözmek konusunda polise yardımcı olmamasını göstermişti.