Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın hayali suya düştü... BRICS’ten Türkiye’ye ret /31 Temmuz 2018 16:22

Erdoğan'ın hayali suya düştü... BRICS’ten Türkiye’ye ret

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem temsilcisi olarak BRICS 10. dönem zirvesine davet edilen Türkiye’nin organizasyona katılma yönündeki sözlü talebi, yapının ‘henüz yeni katılımlara uygun olmaması’ nedeniyle reddedildi.

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 Rusya Ulusal BRICS Araştırmaları Komitesi Direktörü Georgiy Toloraya, Türkiye'nin BRICS'e dahil olma arzusunu gerçekleştirmesinin şu anda imkansız olduğunu söyledi.

26-27 Temmuz'da Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS'e katılma yönündeki sözlerini değerlendiren Toloraya, Türkiye'nin arzusunu yerine getirmenin şu an için mümkün olmadığının altını çizdi.

Toloraya, "Türkiye Cumhurbaşkanı, bunun yerine getirilmesinin imkansız olduğunu çok iyi anlayarak ülkesinin BRICS üyesi olması yönündeki arzusunu dile getirebilir. Şu anda BRICS ülkeleri, anlaşmaya ve uzlaşmaya imkan sunan işbirliği mekanizması oluşturuluncaya kadar bu oluşumun genişletilmesi konusunun ele alınmaması yönünde karar aldı" dedi.

BRICS içinde anlaşma ve uzlaşma sürecinin çok zor ilerlediğini ve BRICS'e yeni üyelerin dahil edilmesi halinde anlaşma yapmanın imkansız hale geleceğini savunan Toloraya, "Bu nedenle genişleme konusunu görüşmeme kararı alındı. Çeşitli ülkelerin bu yöndeki açıklamaları, memnuniyetle karşılanıyor ancak bu konuda hiçbir adım atılmıyor" ifadelerini kullandı.

Gerek Türkiye gerekse üyelik arzusunu açıklayan diğer ülkelerin BRICS ile etkili işbirliği yapmasını sağlayan yolların mevcut olduğunu da kaydeden Toloraya, bu işbirliğinin konjonktüre göre şekillenmemesini ve kalıcı olmasını umduğunu sözlerine ekledi.
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