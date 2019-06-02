Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın güvencesi üzerinden daha bir hafta bile geçmedi: Hakimlere sürgün /02 Haziran 2019 11:23

Erdoğan'ın güvencesi üzerinden daha bir hafta bile geçmedi: Hakimlere sürgün

Yargı reformu strateji belgesinde hâkim ve savcılara coğrafi teminat getirileceğinin açıklandığı bir dönemde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı kararnamesiyle Yargıçlar Sendikası’nın üç üyesini daha sürgün etti.

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HSK Birinci Dairesi’nin cuma günü açıkladığı 3 bin 722 kişilik adli ve idari yargı kararnamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 3 Temmuz 2017’deki kararnamede, Yargıçlar Sendikası’nın 15 yönetici ve üyesi sürülmüştü. HSK’nin önceki günkü kararnamesinde Yargıçlar Sendikası’nın yine üyelerine sürgün yolu gözüktü. Sendika üyeleri Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt, Siirt’e atanırken, Gaziosmanpaşa savcısı Taner Temur, Şanlıurfa Savcılığı’na gönderildi. Karşıyaka hâkimi Aydın Avcı ise Osmaniye’ye atandı. Avcı’nın HSK’den yer değiştirme cezası aldığı öğrenildi. 

Öte yandan 2018’de ankesörlü telefonlar üzerinden görüştüğü iddiasıyla hakkında dava açılan astsubay hakkında beraat kararı veren Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ da kararnamede yer aldı. 39 bin sicilli olan Baştoğ, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.
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