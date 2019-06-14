"Erdoğan'ın gözü canlı yayında: Kararını değiştirebilir"

AKP'nin 23 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geri planda tutan, Binali Yıldırım'ı öne çıkaran seçim stratejisi hafta sonu yapılacak olan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu naklen yayını sonrası değişebilir.





Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP açısından henüz çözülmeyen ve beklentiyi yükseğe taşıyan bir diğer konu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Yıldırım ile İmamoğlu’nun hafta sonu çıkacağı televizyon programı" derken, "Henüz bir karara bağlanmadığını, olmama ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu belirttiler; ancak TV programındaki duruma da bakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın biri Anadolu, diğeri de Avrupa yakasında iki miting planlaması yapmasının tartışıldığını bildirdiler" ifadesini kullandı.