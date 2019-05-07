Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski danışmanı ünlü Hukukçudan YSK kararına tepki /07 Mayıs 2019 16:30

Erdoğan'ın eski danışmanı ünlü Hukukçudan YSK kararına tepki

Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde hukuk danışmanlığını yapan Prof. Dr İzzet Özgenç: “YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararı hukuk kurallarının hiçe sayılmasıdır” dedi

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YSK İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine gerekçe olarak, seçimlerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmamasını göstermişti.
rdoğan'ın Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde hukuk danışmanlığını yapan ,  TCK'yı hazırlayan heyette yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç bu karara şiddetle karşı çıktı. Özgenç, YSK’nın İstanbul için verdiği kararın bir hukuk kuralının hatalı yorumlanması sonucu veriler bir karar olmadığını vurguladı. Özgenç, “Bu karar hukuk kurallarını hiçe sayan bir karardır.” dedi.


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