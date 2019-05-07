Erdoğan'ın eski danışmanı ünlü Hukukçudan YSK kararına tepki

YSK İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine gerekçe olarak, seçimlerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmamasını göstermişti.

rdoğan'ın Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde hukuk danışmanlığını yapan , TCK'yı hazırlayan heyette yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç bu karara şiddetle karşı çıktı. Özgenç, YSK’nın İstanbul için verdiği kararın bir hukuk kuralının hatalı yorumlanması sonucu veriler bir karar olmadığını vurguladı. Özgenç, “Bu karar hukuk kurallarını hiçe sayan bir karardır.” dedi.







