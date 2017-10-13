'Erdoğan'ın en zayıf noktası para, yaptırıma oradan başlayalım'

Alman medyası Türkiye’ye karşı izlenecek tutumu tartışmayı sürdürüyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Frankfurter Rundschau’daki yorumda şu görüşlere yer verildi: “Otokrat bir rejimle her düzeyde diyaloğu sürdürmek akıllıca olabilir. Ama bunun o kadar gizli olması şart mıydı da, Meşale Tolu’ya karşı açılan davanın duruşmasına sadece Sol Parti’den bir milletvekili gitti? Hükümet neden duruşmaya bir gözlemci göndermedi?





‘Aman provokasyon olmasın.’ Şimdi slogan bu mu? Erdoğan hiçbir şekilde yara almaz diye bir şey yok. Ekonomi zayıf noktası. Yaptırımlar konusunda düşünebilmek lazım.





Almanya Avrupa Birliği’nde ne kadar etkili? Avrupa’nın Türkiye’ye verdiği kredi aksayabilir mesela.





Burada Almanya başbakanı özel bir sorumluluk taşıyor, zira Alman hükümetinin lideri olarak kendi vatandaşlarının temelsiz ve haksız bir şekilde başka ülkelerde cezaevinde bulunmasını kabul edemez.”