Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın en önemli projesini Tİ'ye aldılar.... /11 Haziran 2018 23:51

Erdoğan'ın en önemli projesini Tİ'ye aldılar....

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden ‘millet kıraathaneleri’ projesiyle dalga geçen bir video hazırladı.

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

Erdoğan seçim vaatleri arasında ‘millet kıraathaneleri’ projesini de saymış ve buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini açıklamıştı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yse Erdoğan’a yüklenirken, “Ben çocuklara iş diyorum o bedava kek verecekmiş” demişti.

Videoyu sosyal medyada paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “16 yılın sonunda dev proje geldi; beleş kekli kıraathane. Emekliliği yaklaştı, nerede zaman geçireceğim korkusu sardı.? Oylar, Topkek için Recep’e, Fabrika için İnce’ye”? diye yazdı.
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