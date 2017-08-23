Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanına göre Almanya'nın gerçeği görmesi yakın /23 Ağustos 2017 13:08

Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanına göre Almanya'nın gerçeği görmesi yakın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Almanya, Türkiye'yi ekonomi ile tehdit edemeyeceğini kısa zamanda, seçimlerin bitiminde idrak edecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Almanya ile yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu.

Gedikli, "Almanya, Türkiye'yi ekonomi ile tehdit edemeyeceğini kısa zamanda, seçimlerin bitiminde idrak edecektir. Etmemesi durumunda en az Türkiye kadar hatta daha fazla kendi ekonomisinin zarar göreceğini unutmamalıdır" dedi.

Başdanışman Gedikli, "FED faiz artışının ve bilanço azaltma ihtimalinin her geçen gün azaldığı ancak aynı zamanda Trump belirsizliği ve korumacı ekonomi politikaları piyasaları genel anlamda tedirgin ediyor. Bu süreçte Türkiye yine dünyadaki bu krizleri fırsata çevirecek şekilde ekonomide alternatif pazarlar ile rotasından sapmayarak devam edecek. Türkiye yüzde 7 büyüme potansiyeline sahip bir ülke ancak bunun üreterek, ihraç ederek olması, yani büyümenin kalitesi de bizim için önemli. Suni gündemlerle Türkiye ekonomisini baltalamak isteyen Almanya ise Türkiye'yi ekonomi ile tehdit edemeyeceğini kısa zamanda, seçimlerin bitiminde idrak edecektir. Etmemesi durumunda en az Türkiye kadar hatta daha fazla kendi ekonomisinin zarar göreceğini unutmamalıdır. Tehditlere pabuç bırakmayız" şeklinde konuştu.
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