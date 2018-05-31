Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın diplomasının sahteliğini kanıtlayıp başvurdular, YSK reddetti /31 Mayıs 2018 02:45

Erdoğan'ın diplomasının sahteliğini kanıtlayıp başvurdular, YSK reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkın Kurtuluş Partisi’nin ( HKP ) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti. Başvuruda, Erdoğan’ın üniversite diplomasının geçersizliğinin kanıtlandığı belirtilmişti.  Cumhurbaşkanı olmak için dört yıllık fakülte mezunu olmak gerektiği, Erdoğan’ın mezun olduğunu söylediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin o yıllarda üç yıllık olduğu belirtilerek, “Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan  diploma sahtedir” denilmişti. YSK’den, HKP’nin başvurusuyla ilgili ret kararı çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan HKP , “YSK, somut belgelerle kanıtladığımız Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahteliği ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptali ile ilgili başvurumuzu, hiçbir somut gerekçe göstermeden reddetmiştir” dedi.
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