Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın diplomasını görmeden onaylayan noter kâtibine yeni ceza istemi /18 Haziran 2019 14:22

Erdoğan'ın diplomasını görmeden onaylayan noter kâtibine yeni ceza istemi

Türkiye Noterler Birliği’nin kararının ardından Ahmet Davran adlı yurttaş, İstanbul 15. Noterliği’ne başvurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokopisini “aslını görmeden tasdik eden” noter kâtibi Emine Seven hakkında, “disiplin soruşturması açılmasını ve bu kapsamda cezalandırılmasını” istedi.

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Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Türkiye Noterler Birliği daha önce de yapılan başvuru üzerine Emine Seven hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15'inci Noteri Nejla Akgün hakkında “uyarma” cezası vermişti. 

Noterler Birliği’nin kararının ardından Davran, İstanbul 15'inci Noterliği’ne yeniden dilekçe vererek noter kâtibi hakkında soruşturma açılması talebini iletti. 

"HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMALI"

Dilekçede, noter kâtibi hakkında, “resmi belgede sahtecilik” suçundan disiplin soruşturması açılarak, cezalandırılması talep edilirken şöyle denildi: “Noter kâtibi Emine Seven tarafından 27 Haziran 2014’te, 1113 yevmiye numarası ile gerçekleştirdiği örnek verme işlemine ilişkin, noterlik işleminde, gerek Noterlik Kanunu’nun ve gerekse Noterlik Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerini ihlal ederek, kanun hilafına A4 fotokopi bir kâğıdı ‘sahte resmi belge’ haline getirerek ‘sahte resmi belge tanzim eden’ bu kâtibe hakkında gerekli disiplin cezasının verilerek, iş bu kararın tarafıma tebliğ edilmesini arz ederim.”
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