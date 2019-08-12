Erdoğan'ın damadı Ukrayna'da silah şirketi kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdürlüğü'nü yaptığı Baykar Makina'nın iştiraki Baykar Savunma ile Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu kaydedildi.





Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada, Baykar Savunma ile Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom’a bağlı Ukrspetskport arasında ortak girişim kurulduğu belirtildi.





Ortak şirketin, yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında faaliyetlerini yürüteceğinin kaydedildiği açıklamada, “Ortak girişimin asıl görevi, her iki ülkenin savunma kapasitelerini bir araya getirerek, kendi orduları için yeni modern silah örneklerini seri üretime geçirmektir” ifadesine yer verildi.



