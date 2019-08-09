Erdoğan'ın damadı, Ekrem İmamoğlu'ndan ne istedi?

İmamoğlu, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ı ziyaret etti. İmamoğlu ve Bayraktar Hadımköy’deki İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasında bir araya geldi.







Odatv’nin haberine göre geçen hafta Perşembe günü gerçekleşen ziyarette, Ekrem İmamoğlu’nun ekibinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yer aldı. Ziyarette, Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra babası Özdemir Bayraktar'ın da bulunduğu öğrenildi.





Vakfa destek talebi





Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu ve heyetine üretilen İHA ve SİHA’ları tanıttığı bunun yanı sıra Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) konuşulduğu belirtildi.





Görüşmede, İmamoğlu’nun Bayraktar’a “İyi işler yapan kamuya yararı olan vakıfları diğerlerinden ayırırız. Anlatımınıza bakınca siz de güzel hizmetler yapıyorsunuz” dediği öğrenildi.