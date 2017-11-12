Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın çevresinde kimse kalmadı /12 Kasım 2017 10:20

Erdoğan'ın çevresinde kimse kalmadı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidar dönemini yaşadığını belirterek, "Tayyip Bey’in etrafında kimse kalmadı" dedi.

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Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde SP İl kongresine katılan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanının güvendiği çevresindeki insanların kendisini yalnız bıraktığını söyledi.

 5. Olağan Genel Kurulu yapılan SP Rize il Başkanlığı kongresine katılmak üzere kente gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, kültür merkezi salonunda yaptığı konuşmada, ülkenin zor dönemden geçtiğini belirterek, "Hepimiz bu zor dönemin bilincindeyiz, 1800'li yıllarda dünya savaş içindeydi, 1900'lı yıllara geçtiğimizde ise birinci ve ikinci dünya savaşları çıktı ve 50-60 milyon insan bu savaşlarda öldü. 2000'li yıllarda ise Ortadoğu üzerinde oynanan oyunlar ile bu bölgelerde çıkan savaşlarda sadece Suriye'de 600 bin insan hayatını kaybetti ve 7 milyon insan göç etti. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlar var, bu oyunlara kanmamak gerek, bizi yönetenler güçlünün yanında olmayı marifet sayıyorlar. AB'ye girmeyi marifet sayanlar var, bizim hakka ve hukuka bağlılığımız var. Bunlarda o yok. Onların çöplere attığı yiyeceklerle bugün Ortadoğu'da ve Afrika'da açlık diye bir sorun kalmaz. Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir sözü bizim için geçerlidir. Onlar da öyle bir şey yok. Böyle bir tabela yapacaksın ve o tabelayı BM'nin giriş kapısına asacaksın, hem alçak asacaksın ki kafalarına vursun ve o sözü görsünler. Dünyanın bizim ideallerimize ihtiyacı var” dedi.

'OYUNLAR BOZULMALI'

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünyanın belli noktaya hedeflendiğini dile getirerek, "Dünya Ortadoğu'ya hedeflendi. Bizim bu oyunları bozmamız gerek. ABD'nin Irak'a girmesine biz izin verdik. Irak 3'e bölündü. Bizim başımıza çuval geçirdiler. Suriye'de aynı oldu ve biz kan akmasın diye Suriye'ye gidip Esat ile görüştük. Bizi Esat'çı ilan ettiler. Bugün 600 bin insan hayatını kaybetti ve sadece ülkemizde 3 milyon dünyanın çeşitli ülkelerine ise 4 milyon insan dağıldı" şeklinde konuştu.
Karamollaoğlu, konuşmasında AKP'nin Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en uzun iktidar dönemini yaşadığını dile getirerek, "1923-38 yılları arasında en uzun iktidar yaşanmıştı. Şimdi ise AKP 16.'ci yılına girmekte. Ancak bunlar ülkenin sorunlarını çözemedi, kafalarına taş düştüğünde ise uyandılar. Akıl ile değil hissiyet ile hareket ediyorlar. Tayyip Bey’in etrafında kimse kalmadı, yanında olanlar unu yanlış yere sevk ediyorlar. Kararı sen ver ama dinle diyoruz ona, bir numaralı mesele kamplaşma dedik ona ama olmadı. Bizde takım tutar gibi parti tutulmakta. Yanlış varsa söyleyeceksin ki faydalı olabilesin. Siyasette hasım değil, birbirine rakip oluruz. Yanlış karar alırsan vergiyi artırırsın, dışarıdan et ithal edersin" ifadelerini kullandı.
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