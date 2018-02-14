Erdoğan'ın çağrısı işe yaramadı.. Konut faizleri son 20 ayın zirvesine çıktı...

Bankaların tüketicilere sunduğu en düşük oranlı konut kredisi faizi aylık yüzde 1,15 ile son 20 ayın en yüksek rakamına ulaştı.





Erdoğan'ın çağrısıyla Ziraat Bankası başta olmak üzere çok sayıda banka 10 yıllık konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, söz konusu oranlar aylık yüzde 0,92'ye kadar gerilemişti.





Ancak sadece bir ay bu rakamda kalan oranlar sonrasında tekrar yükselmeye başladı. En son 2016 Haziran'da yüzde 1,15 olan konut kredisi faiz oranları aradan geçen 20 ay sonrasında tekrardan bu rakama ulaştı.





Mart 2017'de yüzde 0,92'ye kadar düşen faiz oranları bu aydan itibaren son bir yılda sürekli yükseldi. Geçen yıl nisanda yüzde 0,94, mayısta yüzde 0,96, haziranda yüzde 0,98, temmuzda yüzde 1, ağustosta yüzde 1,04, eylülde yüzde 1,07, ekim ve kasımda yüzde 1,09, aralıkta yüzde 1,13'e çıktı.





Konut kredisi faiz oranları geçen ay yüzde 1,14'e ulaşırken, halihazırda bankaların tüketicilere sunduğu 10 yıllık en düşük konut kredisi faizinin aylık oranı yüzde 1,15 seviyesinde. Bu rakam son 20 ayın en yüksek konut kredisi faiz oranı olma özelliği taşıyor.





"FAİZLER DÜŞSÜN, KONUT FİYATLARI ARTMASIN"







Konut sektörünün önde gelen temsilcileri, Türkiye'de faiz oranlarında yüzde 1'in kritik eşik olduğu ve faiz oranlarının bu rakamın altında olması, bir an önce düşürülmesi gerektiği görüşünde.





Sektör temsilcileri, faizlerin düşmemesi halinde konut satışlarının yavaşlayacağını belirterek, geçen yıl yakalanan rekorun gerisinde kalınacağını, tüketicilerin büyük kısmının konut alımını yüksek faiz oranları nedeniyle ertelediğini kaydediyor.





Tüketiciler de faizlerin bir an önce düşmesi gerektiğini belirterek, ancak faiz oranları düştüğünde müteahhitlerin konutlara zam yaptığını, faiz oranlarının düşmesinin yanı sıra zammın da yapılmamasının önemli olduğunu bildiriyor.