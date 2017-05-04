Erdoğan'ın başdanışmanı R'ye taktı!

Başdanışman İlnur Çevik'ten ABD çarkı





Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Rojava’da YPG’nin de içinde olduğu SDG güçleriyle devriyeye çıkan ABD güçlerini vurabilecekleri çıkışının ardından, Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Çevik, “Türkiye müttefiklerini ne geçmişte vurdu ne şimdi, buna Suriye’deki ABD gücü de dahil” dedi.















Türkiye Suriyedeki teröristleri vurdu ve vuracak. ABD bu katillerin kendisini kalkan yapmasına izin vermemeli.





İlnur Çevik, CRI FM’de Erkan Tan’ın sunduğu programda, bir soru üzerine, “DAEŞ’e noldu? Bir gece ansızın gittik oraya ve kendimizi El Bab’ta bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye için de geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış… Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet ederler” demişti.







ABD'den sert tepki





Erdoğan'ın başdanışmanının o açıklaması sonrası ABD'den karşı açıklama gelmişti.



