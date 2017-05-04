Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın başdanışmanı R'ye taktı! /04 Mayıs 2017 14:17

Erdoğan'ın başdanışmanı R'ye taktı!

YPG konusunda yaşanan anlaşmazlık için ABD'ye "Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet eder" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik sözlerini aynı gün düzeltti: Türkiye müttefiklerini ne geçmişte vurdu ne şimdi, buna Suriye'deki ABD gücü de dahil.

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Başdanışman İlnur Çevik'ten ABD çarkı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Rojava’da YPG’nin de içinde olduğu SDG güçleriyle devriyeye çıkan ABD güçlerini vurabilecekleri çıkışının ardından, Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Çevik, “Türkiye müttefiklerini ne geçmişte vurdu ne şimdi, buna Suriye’deki ABD gücü de dahil” dedi.



Türkiye Suriyedeki teröristleri vurdu ve vuracak. ABD bu katillerin kendisini kalkan yapmasına izin vermemeli.

İlnur Çevik, CRI FM’de Erkan Tan’ın sunduğu programda, bir soru üzerine, “DAEŞ’e noldu? Bir gece ansızın gittik oraya ve kendimizi El Bab’ta bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye için de geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış… Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet ederler” demişti.

ABD'den sert tepki

Erdoğan'ın başdanışmanının o açıklaması sonrası ABD'den karşı açıklama gelmişti. 

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon ”bu sözleri sorumsuz ve kabul edilemez buluyoruz” dedi.

Pahon, Türkiye ve ABD’nin, Türkiye’nin NATO’ya katıldığı 1952 yılından beri müttefik olduğunu ve ”ABD’nin Türkiye’nin güvenliğine sadık olduğunu” vurguladı ve üstü kapalı olarak da ABD ve Türk güçlerinin dünyanın farklı yerlerinde beraber çalıştığını ve bunu değişme durumuna referans ederek, ekledi: ”Güçlerimiz küresel barış için dünyanın farklı yerlerinde beraber çalıştı. Bunu değiştirmeye niyetimiz yok.”
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