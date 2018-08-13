Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın B -C planı sözlerine Saray'dan açıklama geldi /13 Ağustos 2018 00:55

Erdoğan'ın B -C planı sözlerine Saray'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın Trabzon’da yaptığı açıklamaya ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dolardaki hareketliliğe ilişkin, "Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Trabzon'da yaptığı konuşmasında, "Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım." şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez. Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız."
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