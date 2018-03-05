Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın atadığı rektörlerin ilk işi akrabaya iş bulmak olmuş... /05 Mart 2018 08:57

Erdoğan'ın atadığı rektörlerin ilk işi akrabaya iş bulmak olmuş...

Bir yıl önce Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Ömer Pakiş’in, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak aldığı ortaya çıktı.

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Kamu Denetçiliği Kurumu konuyla ilgili rapor hazırladı ve sınavın iptalini istedi. Ancak rektörlük sınavı iptal etmedi.

Kamu Denetçisi Arif Dülger'in skandalla ilgili hazırladığı rapora göre oğul Halit Ziya Pakiş, ALES ve yabancı dil sıralamasında 31 kişilik listede 29'uncu sırada yer aldı. Rapora göre başvuranlardan 19'u, transkrip belgesinde “mühür üzerinde imza olmaması, kaşenin imzasız olması” gibi gerekçelerle elendi.

Kalan 12 kişiden 8'i sınava girmedi. 4 kişi ise üniversitenin yazılı sınavında 5-15 gibi puanlarla elendi. Elenen adayların genel notlarının 84, 79 gibi yüksek puanlar olması da dikkat çekti.

MECLİS KOMİSYONU'NDA GÜNDEME GELDİ

Kamu Denetçisi Dülger, skandala el koyan Meclis Komisyonu'nda şu değerlendirmeyi yaptı: “Gerekli titizlik gösterilip eksiklikler tamamlansa, kazanan iki aday, sınava girecek ilk 20 kişi içerisine bile giremiyor.”

TÜM ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ

Komisyon'un tüm üyeleri, skandala tepki gösterdi ve konuyu YÖK'e iletmeye karar verdi. AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, “Rektör Bey nerede olursa olsun buraya gelemez, bu şeyi savunamaz. Bunu savunacak bir yüzü olacağını zannetmiyorum” dedi.
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