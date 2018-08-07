Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya ziyareti belli oldu /07 Ağustos 2018 18:14

Almanya'ya ziyareti belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceği duyuruldu.
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