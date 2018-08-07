Samanyolu Haber
Almanya'ya ziyareti belli oldu
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Almanya'ya ziyareti belli oldu
/
07 Ağustos 2018 18:14
Almanya'ya ziyareti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.
SHABER3.COM
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceği duyuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Almanya'ya ziyareti belli oldu
Sonraki Haber >>
A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı
A Haber'in 9 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan ekonomi bülteninde “Dünya TL seferberliğini konuşuyor”,...
Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti
Geçtiğimiz gün Endonezya'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken,...
Deprem Namazda yakaladı
Geçtiğimiz gün Endonezya'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken,...
Ekonomist Aktaş: Doların varacağı yer 7 TL, enflasyonunsa %40...
Yaşanan siyasi süreci ve ekonomiye yansımalarını MoonStar’a değerlendiren akademisyen Elvan Aktaş...
ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması
Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD,...
Almanya'ya ziyareti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti gerçekleştireceği...
Zarrab davasında bir itirafçı daha...
New York’ta tutuklu olarak federal mahkemede yargı süreci devam eden Rıza Sarraf’tan, 45-50 bin...
''Rantçı talancılar ülkeyi el ele ekonomik krize sürüklüyor koşar adım''
CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, dolar/TL kurunda yaşanan artışla...
Aynı yöntem , aynı söylem , bir fark yok....
Görüldüğü üzere Hitler’den beri aynı yöntem, aynı şekilde minik farklılıklarla uygulanmaya...
Müdahaleye rağmen dolar neden yükseldi: Ekonomistlerden ilk değerlendirme
ABD'nin iki bakana yaptırım kararı almasının ardından dolar/TL kuru 5 liranın üzerine çıkarak...
Kapalıçarşı ve Tahtakale'de döviz satışı durdu sadece 5 TL'den alıyorlar
Dolar/TL'nin 5.42'lerden dönerek 5.22'den işlem gördüğü serbest piyasada esnaf yeniden tabela kapattı....
Ali Ağaoğlu iflas mı ediyor ?
Ağaoğlu İnşaat'ın iflas tehlikesi ile karşı karşıya olduğu haberleri piyasaya bomba gibi düştü...
Tweet
A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı
Deprem Namazda yakaladı
Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti
Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?
Şefkat Kahramanları kadınlar
Arslanlar şarhoş adama yemedi
3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi
Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu
Gökhan Açıkkollu iki yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü
Venezüela'da Maduro'ya suikast girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
ABD ile ön mütabakat sağlandı iddiası
ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması
Dolar durdurulamıyor ! 1 Dolar dün gece 5,40 TL’nin üzerini gördü
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
20:04:54