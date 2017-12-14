Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın Almanya'daki çetesinde soruşturma derinleşiyor /14 Aralık 2017 14:22

Erdoğan'ın Almanya'daki çetesinde soruşturma derinleşiyor

AKP'li Metin Külünk'ün para verdiği ortaya çıkan Almanyalı Osmanlılar çetesinin olası yurt dışı bağlantısına dair soruşturma açıldı. FDP'li Rülke 'Erdoğan'ın Almanya'da paramiliter birlik kurduğu izlenimini taşıdığını' söyledi.

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Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti emniyet teşkilatı, Kürtler tarafından kurulan Bahoz çetesiyle uzun süredir gerginlik yaşayan 'Almanyalı Osmanlılar' (Osmanen Germania) adlı çetenin siyasi olarak yurt dışından kontrol edilip edilmediğini araştıracak. Baden Württemberg Emniyet Müdürü Klaus Ziwey, boks kulüpleri de olan 'Almanyalı Osmanlılar' çetesinin yurt dışı bağlantısının araştırılacağını belirtti.

SORUŞTURMADA BİR İLK

DW Türkçe'nin haberine göre Ziwey bu nedenle soruşturmaya ilk kez eyalet emniyet teşkilatı içinde yer alan uluslararası terörle mücadele biriminin de dahil edildiğini açıkladı. Ziwey, 'Almanyalı Osmanlılar' adlı çetenin, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ile bağlantılarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Baden Würrtemberg eyalet meclisi grup başkanı Hans-Ulrich Rülke, UETD'nin eyaletin iç istihbarat birimi tarafından ve Almanya genelinde gözetim altına alınmasını talep etti. Rülke, Stuttgarter Nachrichten gazetesine yaptığı açıklamada, "Benin izlenimim, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hedeflerine ulaşmak için Almanya'da paramiliter bir destek birliği kurduğu yönünde" dedi.

ÖZDEMİR: ERDOĞAN'IN UZUN KOLUNUN ALMANYA'DA İŞİ YOK

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın uzun kolunun Almanya'da işi yok" değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl Almanya'nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlenen Almanyalı Osmanlılar çetesine uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor.

KÜLÜNK'E YÖNELİK İDDİALAR

Alman devlet televizyonu ZDF'de yayınlanan 'Frontal 21' programı ve Stuttgarter Nachrichten gazetesinde salı günü yer alan haberlerde, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Metin Külünk'ün 'Almanyalı Osmanlılar' çetesiyle yakın bağlantısının olduğu iddia edildi.

Alman güvenlik birimlerinin dinleme ve gözlem tutanaklarına dayandırılan haberlerde, Külünk'ün birçok kez Almanyalı Osmanlılar'ın ileri gelen isimlerine para verdiği ya da verdirdiği öne sürüldü. Habere göre Almanya'daki soruşturma ekipleri bu parayla silah da satın alındığından yola çıkıyor.
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