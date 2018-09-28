Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Saray krizi /28 Eylül 2018 21:29

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Saray krizi

Almanya'nın Vestfalya eyaleti Başbakanı Lasche ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'deki Vahn Sarayı'nda yapılacak görüşmesi, sarayın sahipleri tarafından yapılan itirazla iptal edildi.

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Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln Merkez Camii'nin açılışını yapacak. Açılışın ardından Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Lasche tarafından ağırlanacak.

Zeit'in haberine göre İki lider arasındaki görüşmenin Köln'deki Vahn Sarayı'nda yapılacağı belirtilmişti ancak sarayın sahipleri tarafından yapılan itiraz saray krizine dönüştü.

Sarayı kiralayan Köln Üniversitesi'ne sarayın sahipleri tarafından 'kira sözleşmesine göre bu görüşmenin burada yapılması uygun değil. Köln Üniversitesi'nin amacı ile çelişmektedir' itirazının ardından Kuzey Ren-Vestfalya yönetimi yeni saray aramaya başladı
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