Erdoğan'ın 'Abdullah Gül' stratejisi belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski bakan Ali Babacan'ın sonbaharda yeni parti kuracağını öne süren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu adıma nasıl bir yanıt vereceğini yazdı.





"Hesap etmedikleri bir nokta var. Erdoğan henüz hamlesini yapmadı" diyen Selvi, Erdoğan'ın Gül-Babacan ve Davutoğlu partilerini, “Küresel ittifakın bir parçası” olarak tanımladığını ve “Karşımızda küresel bir ittifak ve onlarla hareket eden Mankurtlar çetesi var” değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.





Selvi, "Erdoğan yeni parti kuracaklara karşı savaş açacak ve onları kendisini devirmek için plan yapan Amerika ve İngiltere’nin adamları olarak gösterecek" ifadesini kullandı.