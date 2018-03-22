Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 36 başdanışmanı olduğu ortaya çıktı /22 Mart 2018 15:35

Erdoğan'ın 36 başdanışmanı olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'ın 36 kişilik danışman kadrosu 'önemli telefonlar' listesiyle ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışman sayısı tartışma konusu olmuş, milletvekillerinin bilgi taleplerine ‘cumhurbaşkanıyla ilgili soru sorulamayacağı’ gerekçesiyle yanıt verilmemişti. Erdoğan'ın merak edilen danışmanları milletvekillerine dağıtılan "önemli telefonlar" listesiyle ortaya çıktı. 

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Meclis tarafından basılan, milletvekillerinin çalışma ofislerine dağıtılan telefon rehberinde  Cumhurbaşkanı başdanışmanlarının isimleri, makam telefonu ve faks numaraları bulunuyor. Listeye göre Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanları şu isimlerden oluşuyor:

“Sadık Arslan Dışişleri Başdanışmanı, Lütfullah Göktaş Basın Başdanışmanı, Mustafa Varank, Yiğit Bulut, Sefer Turan, Hamdi Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ahmet Karayiğit, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Saadet Oruç, Mehmet Uçum, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hamza Yerlikaya, Alev Dedegil, Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Dr. Özlem Zengin, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Yalçın Topçu, Maksut Serim, Mustafa Akış, Hakkı İlnur Çevik, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Ahmet Selim Köroğlu, Hasan Nuri Yaşar, Hidayet Türkoğlu, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Adnan Tanrıverdi, Gülnur Aybet, Gülşen Orhan, Yavuz Atar, Hatice Karahan.”
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