Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı o gece İstanbul'a götüren pilot da ihraç edilmiş /13 Temmuz 2017 12:53

Erdoğan'ı o gece İstanbul'a götüren pilot da ihraç edilmiş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Dalaman'dan İstanbul'a getiren uçağı kullanan kaptan pilot Barış Yurtseven'in şubat ayında Türk Hava Yolları (THY) ile ilişiğinin kesildiği ortaya çıktı.

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İddiaya göre, uçağının ‘transponder’ını açık bırakan Yurtseven, THY’nin yaptığı güvenlik sorgulamasına takıldı; Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi. Ancak kaptan pilot savunmasında, söz konusu parayı çocuğunun okul taksidi için açılan hesaba yatırdığını söyledi. Yurtseven’in buna rağmen şubat ayında işine son verildiği ortaya açıktı.

O gecenin hikayesi

Dalaman-İstanbul uçuşu, İzmir’de bekletilen TC-ATA uçağıyla yapılacaktı. G450 tipi jet, Adnan Menderes Havalimanı’ndan gece yarısında Dalaman’a gitmek üzere havalandı. 00.40’ta Dalaman’a indi. Hemen yakıt alındı. Bu sırada Marmaris’ten Erdoğan’ı alan helikopter alçaktan uçarak Dalaman’a ulaşmıştı. VIP uçaklar, Türk Hava Yolları tarafından işletildiği için pilotlar normal yolcu uçağı gibi ‘TK8456’ çağrı kodu ile plan doldurdu. Saatler 01.43’ü gösterirken Gulfstream G450 uçağı havalandı.

Ancak TC-ATA uçağının ‘transponder’ adı verilen, hava trafik kontrol merkezindeki radara yükseklik, hız, uçuş yönü gibi bilgileri ileterek uçağın tanımlanmasını sağlayan sistemi açıktı. Bu sinyaller, internet üzerinden yayın yapan Flightradar24.com sitesinin sistemine de düşüyordu. Uçağı, internetten bu siteye giren herkes Türkiye haritasını açtığında görebiliyordu. Cep telefonlarından da mobil uygulamayla rahatça izleniyordu. Standartlara göre transponderın açık olması gerekiyor, ancak darbe girişimi nedeniyle pilotun kuralların dışına çıkarak sistemi kapatması gerektiği belirtiliyor.

Kaptan pilot Barış Yurtseven, görev yaptığı Gulfstream tipi uçağın radyo kontrollü modelini yapmıştı.

Cumhurbaşkanını taşıyan uçak, saat 02.10’da Biga üzerine geldi. Atatürk Havalimanı’nda kontrol tamamen ele geçirilinceye kadar Biga üzerinde daireler çizerek beklemeye başladı. Transponder açık olduğu için uçuş Flightradar24 üzerinden gerçek zamanlı olarak birebir izleniyordu. Cumhurbaşkanı uçağı bu sistemde TK 8456 olarak bir THY uçuşu olarak görünüyordu.

İstanbul semalarına gelindiğinde ise havalimanının kontrolü sağlanınca uçak Yeşilköy’e indi.

Yeni görevi için eğitim alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sağ salim İstanbul’a getiren Yurtseven için işler o günden sonra değişti. Hakkında yapılan soruşturmalar nedeniyle 20 yıldır çalıştığı THY’den çıkarılan Yurtseven şimdi özel bir havayolu şirketinde yapacağı uçuş için eğitim alıyor.

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