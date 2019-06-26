Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni parti kuracaklara yönelik 'sırtımızdan hançerlediler' ifadesi /26 Haziran 2019 16:01

Erdoğan'dan yeni parti kuracaklara yönelik 'sırtımızdan hançerlediler' ifadesi

İstanbul seçimiyle ilgili partisinin MYK’sini toplayan Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarına yaptığı ilk değerlendirmede, yeni oluşum hazırlığında olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kastederek “Sırtımızdan hançerlendik” dediği öne sürüldü

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Cumhuriyet Gazetesi'nden Emine Kaplan'ın haberine göre Erdoğan, dün grup toplantısının ardından parti kurmaylarıyla Meclis’te kısa bir değerlendirme yaptı. Toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanı Naci Bostancı, AKP Grup başkanvekilleri de katıldı. Edinilen bilgiye göre Erdoğan “İstanbul önemli ama Türkiye İstanbul’dan ibaret değil. Türkiye’de biz varız, onun için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Sırtımızdan hançerlendik’

Abdullah Gül’ün İstanbul’da oyunu kullanırken “İnşallah her şey güzel olur” ifadesini kullanmasına gönderme yapılması üzerine Erdoğan’ın yeni parti hazırlığı içinde olan Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu kastederek “Sırtımızdan hançerlendik” dediği kaydedildi. Erdoğan, Babacan’la geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı bilgisini kurmaylarıyla paylaşırken, Babacan’ın partiden ayrılma isteğini kendisine ilettiği yönünde bilgi verdi.


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