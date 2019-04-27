Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni parti kuracaklara ağır ifadeler: Yaptıkları yenilir yutulur değil /27 Nisan 2019 12:23

Erdoğan'dan yeni parti kuracaklara ağır ifadeler: Yaptıkları yenilir yutulur değil

Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında konuştu. "İçimizde belli seviyelere, noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur değil" diyen Erdoğan, "Habil ve Kabil'le başlayan süreç devam ediyor" ifadesini kullandı.

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Erdoğan, partisinin Ankara'da Kızılcahamam ilçesinde düzenlediği kampta seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Biz esasen İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik, tam tersine kazandık" diyen Erdoğan, devamında "İstanbul'da 39 ilçenin 25'ini ittifak olarak almış bulunuyoruz. Ankara'da da sayı üstünlüğü bizde" ifadesini kullandı.

Erdoğan, usulsüzlük iddiasıyla ilgili olarak da konuştu:

"İşçi statüsündeki banka çalışanlarını sandık kurullarına memur yapmışlar. Çok ciddi bir organizasyon var. İsim veriyorum, İş Bankası, Şekerbank, Garanti Bankası ve Fibabanka'nın binlerce mensubu sandık başlarında memur statüsünde görev almıştır."

'İÇİMİZDE YANLIŞ YAPANLAR VAR'

Erdoğan, daha sonra yeni parti çalışmaları yapan eski AKP'lilere tepki gösterdi. "İçimizde yanlış yapanlar olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu yeni değil, bu ilk insanla başlayan süreç. Habil ve Kabil ile başlayan süreç devam ediyor. İçimizde belli seviyelere, noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur değil.

Bu davanın adamı olduğu söylenenler seçim kampanyası süresince neredeydiler? Bakın teşkilatlarda neler olduğunu, nerede neler döndüğünü biliyoruz. Zaman geldiğinde bunların hesabını soracağız. Sırtımızda taşıyacak değiliz. 

Esen rüzgara göre yön değiştirenler, sırça köşklerinde yüksek siyasetçilik yapanlar bizim verdiğimiz kavganın sırrına eremez Fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız."

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