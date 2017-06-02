Erdoğan'dan yargıya talimat

KENDİLERİNİ ACI SONDAN KURTARAMAYACAKLAR!





Davalarda sanıkları mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddettiklerini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde üç maymunu oynayan F…’cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır, bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz? Sen F16’larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin hala‘Görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım’ diyeceksin. Kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler, görüntüler ortada. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum.”





