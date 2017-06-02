Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yargıya talimat /02 Haziran 2017 09:51

Erdoğan'dan yargıya talimat

Aksaray’da gerçekleşen Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeminde 15 Temmuz’la ilgili Ankara ve İstanbul’daki çatı davalar vardı. Davalardaki ifşaatlardan rahatsız olduğu belli olan Erdoğan, yargıya adeta talimat verdi. Davalar sonuçlanmadan hükmü açıkladı: “Kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum”

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KENDİLERİNİ ACI SONDAN KURTARAMAYACAKLAR!

Davalarda sanıkları mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddettiklerini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde üç maymunu oynayan F…’cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır, bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz? Sen F16’larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin hala‘Görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım’ diyeceksin. Kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler, görüntüler ortada. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum.”

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