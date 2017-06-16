Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yakalama kararına tepki: Böyle şey olabilir mi? /16 Haziran 2017 02:20

Erdoğan'dan yakalama kararına tepki: Böyle şey olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkartılmasına tepki gösterdi. "Bu nasıl hukuk" diyen Erdoğan "siyasi ve hukuki mücadele vereceğini" söyledi.

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında protestoculara saldıran korumaları hakkındaki yakalama kararına"Böyle şey olabilir mi? Bir diğer taraftandan da korumalarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar," diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki iftar programında sözlerine devam eden Erdoğan, "Bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar beni korumayacaksa niçin yanımda ABD’ye götürüyorum? Amerika’nın Hans’ı ile mi kendimi koruyacağım? ABD liderleri ülkeme geldiği zaman Türk polisini bile arabaya oturtmazlar. Biz oraya gittiğimizde 'Hayır biz kendi polisimizi oturtacağız' diyorlar. Bunun mücadelesini vereceğiz siyasi ve hukuki olarak" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak "ABD makamları tarafından alınan bu kararın yanlış, yanlı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, Washington Büyükelçiliğimiz önünde yaşanan arbedenin yerel güvenlik makamlarının gerekli önlemleri almamalarından kaynaklandığı, ABD'nin benzer üst düzeyli ziyaretlerde mutat olarak aldığı tedbirler bu defa da aynen uygulanmış olsaydı bu sorunun yaşanmayacağı, dolayısıyla da yaşananlardan vatandaşlarımızın sorumlu tutulamayacağı ABD Büyükelçisine iletilmiştir" dendi.

Öte yandan Associated Press'in haberine göre ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass Türk Dışişleri'ne çağrıldı. Ajans, haberini Amerikalı yetkililerden aldığı bilgilere dayandırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Büyükelçi'nin çağrıldığını doğruladı ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya gelmesi öncesi Türkiye Büyükelçiliği'nin konutu önünde toplanan göstericiler "Demirtaş'a özgürlük" pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması açmıştı.
Aynı esnada bu grubun karşısında Erdoğan'ı karşılamak için de bir grup toplanmış ve Erdoğan lehine gösteri yapmıştı. İki grup arasında başlayan gerilim önce sözlü tartışmaya ardından da Erdoğan'ın korumalarının müdahalesiyle tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmüştü.
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