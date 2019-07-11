Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'ümmet parçalayacılar'a: Bunların sonu hüsran olacak /11 Temmuz 2019 10:14

Erdoğan'dan 'ümmet parçalayacılar'a: Bunların sonu hüsran olacak

AKP'li vekillerin Tayyip Erdoğan'la kahvaltıda buluştuğu toplantıya ilişkin notları AKP'li yazar Abdülkadir Selvi yazdı

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''AK Parti’nin içinden iki ayrı partinin doğmaya hazırlandığı bir dönemde elbette ki gözler milletvekillerine çevrildi. Ali Babacan’ın kuracağı partiye kaç milletvekilinin gideceği yönünde hesaplar yapılıyor. Davutoğlu ile beraber hareket edip etmeyecek milletvekilleri araştırılıyor. O nedenle milletvekilleri Erdoğan’a bağlılık beyanında bulunma ihtiyacı hissediyorlar.''  diyen Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

''Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden kurulacak olan yeni partilerle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Dava şuuruyla hareket edilmesinin önemine değiniyor, “Bizim bir davamız var” diyor. Kurulacak yeni partiler için “Ümmeti parçalamak istiyorlar” tanımını yapıyor. “Geçmişte grup kuranlar bile oldu ama sonları ne oldu?” diye soruyor. Ardından sorusuna kendi cevap veriyor. “Sonları hüsran oldu” diyor. Sözü yeni kurulacak partilere getiriyor, “Bunların da sonu hüsran olacak” diye konuşuyor.''

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