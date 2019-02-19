Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan teyze oğluna kıyak: KYK Genel müdürü olarak atadı /19 Şubat 2019 11:23

Erdoğan'dan teyze oğluna kıyak: KYK Genel müdürü olarak atadı

Tayyip Erdoğan Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü görevine teyzesinin oğlu Recep Ali Er’i atadı. Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı. KYK Genel Müdürlüğüne atanan Recep Ali Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teyzesini oğlu.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi. Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu’nun ataması yapıldı.

DİĞER TEYZE OĞLU’NA BAKAN YARDIMCILIĞI

Erdoğan geçtiğimiz yıllarda bir diğer teyze oğlu İbrahim Er’i de Milli Eğitim bakan yardımcılığına atamıştı.

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