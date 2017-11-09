Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'soykırıma devam' talimatı /09 Kasım 2017 17:48

Erdoğan'dan 'soykırıma devam' talimatı

Liseye geçişte yeni sistemin iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dershane ve etüt merkezlerinin canlanmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

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Erdoğan: Acırsak acınacak hale geliriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, cam filmi yasağıyla ilgili mağduriyet yaratılmaması gerektiğini ifade ederek, "Yanlış yaptılar, gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" dedi.

"Liseye geçişteki sistem iyi anlatılmalı"

Liseye geçişte yeni sisteme değinen Erdoğan, sistemin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, dershane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Erdoğan, Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonları ile ilgili mağduriyet şikâyetleri için, “Bu tür şikâyetlerin bir kısmında altından F... çıkıyor, acırsak acınacak hale geliriz” ifadesini kullandı.

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