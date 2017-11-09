Erdoğan'dan 'soykırıma devam' talimatı

Erdoğan: Acırsak acınacak hale geliriz





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi.





Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, cam filmi yasağıyla ilgili mağduriyet yaratılmaması gerektiğini ifade ederek, "Yanlış yaptılar, gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" dedi.





"Liseye geçişteki sistem iyi anlatılmalı"





Liseye geçişte yeni sisteme değinen Erdoğan, sistemin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, dershane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.





Erdoğan, Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım operasyonları ile ilgili mağduriyet şikâyetleri için, “Bu tür şikâyetlerin bir kısmında altından F... çıkıyor, acırsak acınacak hale geliriz” ifadesini kullandı.



