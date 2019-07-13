Erdoğan'dan S400'lere ilişkin 'biraz konuşur sonra susarlar' değerlendirmesi

Tayyip Erdoğan, önceki akşam yapılan MKYK toplantısında Rusya’dan alınan S-400 füzeleri ve Suriye meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Havuz medyasında yer alan habere göre Erdoğan, S-400’lerin teslimi ile birlikte ABD’de seslerin biraz daha yükseleceğini ancak, bir süre sonra ilişkilerin normalleşmesini beklediklerini savundu
MKYK’de yerel seçim sonuçları değerlendirilirken, bazı milletvekilleri özellikle Suriyeliler konusunda vatandaştan tepki geldiğini ve bu konuda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun üzerine Erdoğan “ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz” diye konuştu.