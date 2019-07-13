Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan S400'lere ilişkin 'biraz konuşur sonra susarlar' değerlendirmesi /13 Temmuz 2019 12:48

Erdoğan'dan S400'lere ilişkin 'biraz konuşur sonra susarlar' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’lerin teslimi ile birlikte ABD’de seslerin biraz daha yükseleceğini ancak, bir süre sonra ilişkilerin normalleşmesini beklediklerini söyledi

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Tayyip Erdoğan, önceki akşam yapılan MKYK toplantısında Rusya’dan alınan S-400 füzeleri ve Suriye meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Havuz medyasında yer alan habere göre Erdoğan, S-400’lerin teslimi ile birlikte ABD’de seslerin biraz daha yükseleceğini ancak, bir süre sonra ilişkilerin normalleşmesini beklediklerini savundu

MKYK’de yerel seçim sonuçları değerlendirilirken, bazı milletvekilleri özellikle Suriyeliler konusunda vatandaştan tepki geldiğini ve bu konuda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun üzerine Erdoğan “ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

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