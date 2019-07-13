Erdoğan'dan S400'lere ilişkin 'biraz konuşur sonra susarlar' değerlendirmesi

Tayyip Erdoğan, önceki akşam yapılan MKYK toplantısında Rusya’dan alınan S-400 füzeleri ve Suriye meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.





Havuz medyasında yer alan habere göre Erdoğan, S-400’lerin teslimi ile birlikte ABD’de seslerin biraz daha yükseleceğini ancak, bir süre sonra ilişkilerin normalleşmesini beklediklerini savundu





