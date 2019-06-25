Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım atmayacağız, önümüzdeki ay teslim alıyoruz

AKP'nin TBMM grup toplantısında konuşan Tayyip Erdoğan, ABD ile kriz konusu olan S-400 hava savunma sistemlerinin önümüzdeki ay teslim alınacağını söyledi.







Erdoğan, "Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz" dedi ve ekledi:

"S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız."





Erdoğan, "Başka tedarik sistemlerine de kapılarımız açık olmuştur. Türkiye baskılara boyun eğmek, başkalarından izin almak zorunda değildir" ifadesini kullandı.





Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, S-400 hava savunma sistemlerinin parçalarının Türkiye'ye sevkiyatının yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı. "Sevkiyat için gereken tüm kararların alındı" diyen Manturov, Türkiye'nin, S-400 sistemlerini almasını istemeyen ABD karşısında takındığı tavrı da övmüştü.



