Erdoğan'dan ömür boyu büyükelçilik

Cumhurbaşkanı’nın “özel bir misyonla” görevlendirerek “büyükelçilik” unvanı verdiği kişiler, bu unvanlarını görev bitse bile kullanabilecek. Büyükelçilik unvanı ancak Cumhurbaşkanı tarafından geri alınabilecek







24 Haziran sonrası birbiri ardına kabul edilen torba kanunlarla sistem “tek adam” rejimine göre yeniden yapılandırılırken yeni dönemin “adamları” için de özel düzenlemeler, yasa metinlerinin içine yerleştiriliyor.







TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan Torba Kanun Teklifi’ne AKP’liler tarafından verilen önergenin kabul edilmesi ile bir madde eklendi. 703 Sayılı KHK’de yer alan Cumhurbaşkanı’nın istediği kişilere “özel bir misyonla yapacakları görevleri için büyükelçilik” unvanı verebilmesine olanak sağlayan hüküm değiştirildi. Buna göre “Büyükelçilik” unvanı görevleri bitse bile Cumhurbaşkanı tarafından geri alınmadığı sürece bu kişilerde kalacak.

Komisyonda tartışmalara yol açan yeni düzenleme şöyle:





“Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam eder.”





Padişahta bile bu yetki yoktu





Düzenleme ile ilgili CHP’li Mehmet Bekaroğlu “Bu ne ve bunlar kim? Bu kim, kimin kardeşi, kimin eşi,kimin yeğeni, kimin dayısı, kim bu, kaç kişi bunlar?” diye sordu. Bunun padişahlık uygulamalarını çağrıştırdığını ifade eden Bekaroğlu, “Padişahın bile böyle bir yetkisi yoktu” dedi.





AKP milletvekilleri, fahri doktorluk gibi düşünülmesi gerektiği, fahri doktorluk unvanının da geri alınmadığını ifade ederek düzenlemeyi savundu.





CHP’li Bülent Kuşoğlu ise devlet yönetiminde kurumlaşmanın, geleneklerin önemli olduğunu belirterek, “Fahri doktorlar gidip de ders vermiyorlar, gidip ders verip maaş almıyorlar. Büyükelçi olarak istediğiniz zaman görevlendirebileceksiniz. Dalga geçmektir bu. Herkes büyükelçi, vali olamaz” diye konuştu.