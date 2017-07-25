Erdoğan’dan Mehmet Görmez açıklaması





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin “Sayın başkan görevinin başındadır. Ama tabii kendisinin başka bir görevle devam gibi bir talebi vardı bu değerlendirilir. Ama sayın başkan şu anda görevinin başındadır. Ne istifa ne de görevinden alınma gibi bir durum yoktur” dedi.





Özellikle sosyal medyada Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevinden ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.