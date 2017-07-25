Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması /25 Temmuz 2017 08:27

Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ziyaretinin ardından ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'nın görevden alındığı yönündeki iddialara cevap verdi.

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Erdoğan’dan Mehmet Görmez açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin “Sayın başkan görevinin başındadır. Ama tabii kendisinin başka bir görevle devam gibi bir talebi vardı bu değerlendirilir. Ama sayın başkan şu anda görevinin başındadır. Ne istifa ne de görevinden alınma gibi bir durum yoktur” dedi.

 Özellikle sosyal medyada Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevinden ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
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