Erdoğan'dan medyaya talimat... Bakın şimdi hangi haberlerden rahatsız olmuş...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi de medyadaki kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz haberlerine kafayı takmış... Her olayda olduğu bir AKP'nin yıllardır yönettiği Türkiye'de ortaya çıkan bir olumsuzluğun faturasını çıkartacağı bir adres arıyor... Halkın önünde kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının sorumlusu olarakta medyayı koydu... .

Hem de büyük bir çoğunluğunu kendisinin kontrol ettiği medyayı kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz haberlerinden dolayı sert bir dille uyardı



Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz haberleri üzerinden medyaya yüklenen Erdoğan, "İnşallah kadınlarla ilgili tüm ayrımcı anlayışları ve uygulamaları ortadan kaldırarak yanlışların kökünü kurutacağız. Televizyonların yayınları da bu işi iyice zıvanadan çıkartıyor. Medyaya da sesleniyorum; lütfen bu yayınlarınızı şöyle kesintiye uğratın yoksa milleti çileden çıkartacaksınız. Milletime sesleniyorum; Anneler nazlıdır çeker ayağını çektiği zaman annene de ki 'Anne cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun?' Bu anne evlat ilişkisini çok daha ileri taşıyacak bir adımdır" ifadelerini kullandı.