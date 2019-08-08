Erdoğan'dan kurmaylarına Kaz Dağları talimatı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP MYK toplantısında, doğa katliamına sahne olan Kaz Dağları konusunda kurmaylarına talimat verdiği belirtildi.





Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde Damla Peker imzasıyla yayımlanan habere göre, “maden sahası ile ilgili yapılan tartışmaların bir manipülasyon olduğunu” iddia eden Erdoğan, olayın takipçisi olacağını söyleyerek, “Bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını” istedi.





Toplantıda bu madene ruhsatın 2001 yılında CHP’li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor” diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaz Dağları çevresini daha önce gezdiğini belirterek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti.