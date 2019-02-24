Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Madem kontrollü darbe, niye Yenikapı'ya geldin?

SENİ SIKIŞTIRDILAR, DAYANAMADIN, YENİKAPI'YA GELDİN'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" ifadesine değinen Erdoğan, "Bu kontrollü darbe girişimiyse, Bay Kemal senin 7 Ağustos'ta Yenikapı'da ne işin var? Niye oraya geldin? Cuma akşamına kadar zaten gelmeyeceğini bildirdin ama seni o kadar sıkıştırdılar ki sen dayanamadın ve Yenikapı'ya geldin." diye konuştu.
ANKETLERE GÜVENİM KALMADI'
Anketlerde AKP'nin oy oranının giderek düşmesi sebebiyle ilginç bir çıkış geldi. Erdoğan şöyle konuştu:
"Çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük. Doğru dürüst bir tanesi belki yakın tutturuyor. Yüzde 100 tutturma diye bir şey yok. Ama çoğu açık ara kaybettiler, bu işi tutturamadılar."