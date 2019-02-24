Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Madem kontrollü darbe, niye Yenikapı'ya geldin?

SENİ SIKIŞTIRDILAR, DAYANAMADIN, YENİKAPI'YA GELDİN'







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe girişimi" ifadesine değinen Erdoğan, "Bu kontrollü darbe girişimiyse, Bay Kemal senin 7 Ağustos'ta Yenikapı'da ne işin var? Niye oraya geldin? Cuma akşamına kadar zaten gelmeyeceğini bildirdin ama seni o kadar sıkıştırdılar ki sen dayanamadın ve Yenikapı'ya geldin." diye konuştu.





