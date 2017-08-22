Erdoğan'dan kalkınmaya 'tuvalet' kriteri!

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafını eleştiren Erdoğan, “Birisi sözde Adalet Yürüyüşü yapıyor. Arada sırada karavana oturup atletle yemek yiyor. Bugün de baktım bir gazete başlık atmış ‘vatandaş filanca’ diye. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım bir gazeteciyi çağıracak beni böyle çek diyecek. Ondan sonra da ben Atatürk’ün partisinin başıyım. Atatürk’ü böyle atletle yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Böyle bir şey var mı? Bunlar trajikomik görüntüler. Onlar bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim ona gereken dersi verdi yine verecek” dedi.







'Tuvalete gidişin fiyatı 1 milyondu'







Erdoğan, “Paramızda istemediğiniz kadar sıfır vardı. Onları attık. Tuvalete gidişin fiyatı 1 milyondu. Eskiden delikli kuruşlarla gidiyorduk. Nerelerden nerelere getirdik ülkeyi. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. 6 sıfır atmak suretiyle paramıza itibarını yeniden kazandırırken demokratik ve hukuki reformlarımızı da kesintisiz sürdürdük” dedi.







